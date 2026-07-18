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10 gollü inanılmaz maç. Fransa'yı deviren İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

18.07.2026 23:05

Son Güncelleme: 19.07.2026 02:20

10 gollü inanılmaz maç. Fransa'yı deviren İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
Reuters

Maçta yaşanan hava topu mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncülük için kozlarını paylaştı. 10 gollü maçta kazanan İngilizler oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi.

 

Miami Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngilizlerin 6-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Konsa, 37, 45+1 ve 87. (P) dakikalarda Bukayo Saka ile 90+8. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Fransızların sayıları ise 54. dakikada Barcola, 48 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe ile 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.

 

Bu skorun ardından İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

 

İNGİLTERE'DEN BİR İLK

 

Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.

 

1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

 

1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

 

TARİHİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

 

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

 

Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.

 

Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.

02:01
BELLINGHAM'DAN HARİKA GOL
90+8. Dakika: İngiltere 6-4 yaptı. Rakip yarı alanda topla buluşan Jude Bellingham, ceza sahasına çalımlarla birlikte girdi ve neredeyse kale ağzına kadar giderek skoru 6-4 yapan golü attı.
Reuters
01:59
MAÇTAKİ 9. GOL
90+6. Dakika: Fransa'dan bir gol daha. Sağ kanada açılan topu kontrol eden Dembele, ceza sahasına girerek golünü attı ve skoru 5-4 yaptı.
Reuters
01:49
PENALTIDA HATA YOK
87. Dakika: İngiltere 5-3 önde. Penaltıda topun başına geçen Saka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve fark yeniden 2'ye çıktı.
Reuters
01:48
PENALTI
85. Dakika: İngiltere penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Spence, Gusto'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
Reuters
01:45
İNANILMAZ GOL KAÇTI
80. Dakika: Fransa büyük fırsatı tepti. Sol kanattan topla hareketlenen Mbappe'nin pasıyla ceza sahasına giren Olise, hemen yanındaki Dembele'ye bıraktı. Dembele tekrar Olise'yi gördü. Tek vuruş yapan Olise'nin şutu direğin yanından auta gitti.
Reuters
01:30
MBAPPE YİNE ATTI, FARK 1
66. Dakika: Neler oluyor neler, 4-3. Fransa farkı 1'e indirdi. Oyunu rakip kaleye yıkan Fransa'da sağ kanattan gelişen atakta Olise ile verkaç yapan Mbappe, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ve skoru 4-3 yaptı.
Reuters
01:17
GERİ DÖNÜŞ IŞIĞI, 4-2 OLDU
54. Dakika: Fransa'nın 2. golü. Mbappe'nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Barcola, karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla golünü attı ve skor 4-2'ye geldi.
Reuters
01:11
MBAPPE ATTI, FARK 3'E İNDİ
48. Dakika: Fransa ilk golünü attı. Olise'nin derinlemesine pasıyla ceza sahasına giriş yapan Mbappe, tek vuruşla ağları sarstı ve skoru 4-1 yaptı.
Reuters
00:46
İNGİLTERE DURMUYOR, 4 OLDU
45+1' İngiltere farkı 4'e çıkardı. Eze'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Saka, köşeye yaptığı vuruşla skoru 4-0 yapan golü kaydetti.
Reuters
00:38
FRANSA ŞOKTA, 3-0
37. Dakika: Maç farka gidiyor. İngiltere, yakaladığı hızlı hücum şansını iyi değerlendirdi. Sol kanattan topla birlikte hareketlenen ve ceza sahasına giren Rashford'un içeri çevirdiği topu Saka tamamlamak istedi ancak savunma çizgide karşıladı. Dönen topu kontrol eden Rashford, kaleciyi geçerek bir kez daha Saka'yı gördü. Başarılı futbolcu bu kez tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0'a getirdi.
Reuters
00:35
MBAPPE'YE GEÇİT YOK
35. Dakika: Fransa etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Kylian Mbappe, sağına çekerek ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Henderson, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Reuters
00:19
FARK 2'YE ÇIKTI
18. Dakika: İngiltere'nin 2. golü. Kazanılan kornerde topun başına geçen Declan Rice'ın ortasına iyi yükselen Konsa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
Reuters
00:11
SAKA ATTI AMA OFSAYT
12. Dakika: Gol, ofsayta takıldı. İngiltere atağında Spence'in ara pasıyla ceza sahasına giren Saka''nın soluna çekerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Reuters
00:11
FRANSA TEHLİKESİ
11. Dakika: Fransa gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Hernandez'in yay üzerine çevirdiği topu kontrol eden Cherki'nin sol ayağıyla şutunu kaleci Henderson çıkardı.
Reuters
00:03
İNGİLTERE ÖNE GEÇTİ
3. Dakika: İngiltere, şık golle önde. Takım kaptanı Declan Rice, orta alanda kaptığı topla rakip kaleye yöneldi ve ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri sarsarak İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
Reuters
00:00
MAÇ BAŞLADI
Fransa-İngiltere karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Reuters
23:04
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Theo Hernández; Zaire-Emery, Rabiot, M. Olise, Cherki, Doue, Mbappe. 󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿İngiltere: Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Rice, Eze, Saka, Rogers, Rashford, Ivan Toney.

DESCHAMPS'IN SON MAÇI

 

Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.

 

Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.

 

İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.

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