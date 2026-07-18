10 gollü inanılmaz maç. Fransa'yı deviren İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
18.07.2026 23:05
Son Güncelleme: 19.07.2026 02:20
Maçta yaşanan hava topu mücadelesi.
Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncülük için kozlarını paylaştı. 10 gollü maçta kazanan İngilizler oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Miami Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngilizlerin 6-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Konsa, 37, 45+1 ve 87. (P) dakikalarda Bukayo Saka ile 90+8. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Fransızların sayıları ise 54. dakikada Barcola, 48 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe ile 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.
Bu skorun ardından İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.
İNGİLTERE'DEN BİR İLK
Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.
1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.
1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.
TARİHİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.
Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.
Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.
DESCHAMPS'IN SON MAÇI
Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.
Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.
İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.