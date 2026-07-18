10 gollü inanılmaz maç. Fransa'yı deviren İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Miami Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngilizlerin 6-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Konsa, 37, 45+1 ve 87. (P) dakikalarda Bukayo Saka ile 90+8. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Fransızların sayıları ise 54. dakikada Barcola, 48 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe ile 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.

Bu skorun ardından İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

İNGİLTERE'DEN BİR İLK

Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.

1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

TARİHİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.

Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.