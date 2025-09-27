10 gollü maçta Can Uzun şov yaptı: Mönchengladbach-Frankfurt maçının skoru şaşkına çevirdi!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.



Borussia-Park'ta oynanan müsabaka, Eintracht Frankfurt'un 6-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Knauff, 35. dakikada Burkardt, 39. dakikada Chaibi, 45+1. dakikada Can Uzun, 11 ve 47. dakikalarda ise Koch kaydetti. Mönchengladbach'ın sayıları ise 72. dakikada Castrop, 78. dakikada Tabakovic, 83. dakkada Engelhardt ve 90+9. dakikada Ranos'tan geldi.



Milli futbolcu Can Uzun, 1 gol-1 asistle oynadığı maça ilk 11'de başladı ve 57. dakikada yerini Götze'ye bıraktı.