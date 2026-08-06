10 kişi kalan Beşiktaş, Hradec Kralove'yi mağlup etti ve avantajı kaptı
06.08.2026 18:52
Son Güncelleme: 06.08.2026 22:13
Semih Kılıçsoy'un gol sevinci.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi yenerek avantajı elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove karşı karşıya geldi.
Malsovicka Arena'da oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kartal'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Kassoum Ouattara, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Siyah-beyazlılar, bu skorun ardından Dolmabahçe'deki rövanş öncesi avantaj elde etti.
RÖVANŞ TARİHİ
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kadroda tek değişiklik yaptı.
Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çeken İtalyan teknik adam, sol bekte Kassoum Ouattara'ya forma verdi.
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.
Orta sahanın merkezine Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı koyan 48 yaşındaki teknik adam, sağda Vaclav Cerny, solda İlhan Fakılı ve forvette Hyeon-gyu Oh'u oynattı.
OUATTARA İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, ilk kez 11'de maça başladı.
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız futbolcuya formayı teslim etti.
Ouattara, siyah-beyazlı formayı Midtjylland ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında ilk kez sırtına geçirmişti.
TARAFTARLAR, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI
Çekya ve yakın ülkelerde yaşayan Beşiktaşlılar, Hradec Kralove ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.