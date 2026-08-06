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10 kişi kalan Beşiktaş, Hradec Kralove'yi mağlup etti ve avantajı kaptı

06.08.2026 18:52

Son Güncelleme: 06.08.2026 22:13

10 kişi kalan Beşiktaş, Hradec Kralove'yi mağlup etti ve avantajı kaptı
IHA

Semih Kılıçsoy'un gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi yenerek avantajı elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove karşı karşıya geldi.

 

Malsovicka Arena'da oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Kartal'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

 

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Kassoum Ouattara, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Siyah-beyazlılar, bu skorun ardından Dolmabahçe'deki rövanş öncesi avantaj elde etti.

 

RÖVANŞ TARİHİ

 

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

 

Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

21:39
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
80. Dakika: Beşiktaş 1-0 önde. Hızlı hücum fırsatı yakalayan siyah-beyazlılarda Olaitan'ın pasıyla ceza sahasına giren Ndidi'nin ortasını kafasıyla tamamlayan Semih Kılıçsoy, skoru 1-0'a getirdi.
IHA
21:30
KIRMIZI KART ÇIKTI
72. Dakika: Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ouattara, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Anadolu Ajansı
21:29
NÜBEL'DEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
70. Dakika: Sol kanattan yapılan ortayı Ouattara'nın ıska geçmesinin ardından topla buluşan Umar, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Beşiktaş kalecisi Nübel, gole izin vermedi.
21:13
BEŞİKTAŞ YÜKLENİYOR
54. Dakika: Hradec kalecisi, gole izin vermedi. Sağ kanattan gelişen atakta Cerny'nin ceza yayı üzeirne çevirdiği topa gelişine vuran Orkun'un şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Anadolu Ajansı
21:07
İNANILMAZ GOL KAÇTI
48. Dakika: Beşiktaş çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yapan Orkun'un şutu kaleciden döndü. Dönen topu kale önünde tamamlamak isteyen Cerney'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.
Anadolu Ajansı
21:04
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Hradec Kralove-Beşiktaş maçının ikinci devresi başladı.
Anadolu Ajansı
20:47
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Anadolu Ajansı
20:46
EMİRHAN GOLÜ ÖNLEDİ
43. Dakika: Hradec Kralove'ye gol izni yok. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen topa gelişine yapılan vuruşu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.
Anadolu Ajansı
20:43
BEŞİKTAŞ, DİREĞİ GEÇEMEDİ
42. Dakika: Beşiktaş bu kez de direğe takıldı. Rakip ceza sahasının hemen girişinde topla buluşan Oh, ikili mücadelenin ardından önünde kalan meşin yuvarlağa vuruşunu yaptı. Top, üst direkten dışarı gitti.
20:41
BU KEZ DE ORKUN DENEDİ
39. Dakika: Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Yakalanan hızlı hücum fırsatında topla birlikte rakip ceza sahasının hemen önünden vuruşunu yapan Orkun Kökçü'nün şutu direğin yanından auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:09
OH, GOLE YAKLAŞTI
8. Dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Özcan'ın ceza sahasına havalandırdığı topa vole vuruş yapan Oh'un şutu auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:08
NÜBEL TEHLİKEYİ SEZDİ
6. Dakika: Hradec gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kucera'nın kale ağzına çevirdiği topu Nübel çeldi ve Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Hradec Kralove-Beşiktaş karşılaşmasında ilk düdük geldi.
19:27
ITALIANO: "AKILLI OYNAMALIYIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Hradec Kralove, evinde tehlikeli bir takım. Bu maç, iki maçlık bir eleme. İlk maçta iyi bir sonuç almak istiyoruz. Evlerinde nasıl oynadıklarını biliyoruz. İyi hazırlandık ve bunları sahada göstermek istiyoruz. Akıllı oynamamız, kalitemizi göstermemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek, burada iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Almamız da gerekiyor ikinci maçın daha rahat geçmesi için."
Anadolu Ajansı
18:51
İLK 11'LER
Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.
Anadolu Ajansı

ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kadroda tek değişiklik yaptı.

 

Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çeken İtalyan teknik adam, sol bekte Kassoum Ouattara'ya forma verdi.

 

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.

 

Orta sahanın merkezine Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı koyan 48 yaşındaki teknik adam, sağda Vaclav Cerny, solda İlhan Fakılı ve forvette Hyeon-gyu​​​​​​​ Oh'u oynattı.

 

OUATTARA İLK KEZ 11'DE

 

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, ilk kez 11'de maça başladı.

 

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız futbolcuya formayı teslim etti.

 

Ouattara, siyah-beyazlı formayı Midtjylland ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında ilk kez sırtına geçirmişti.

 

TARAFTARLAR, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

 

Çekya ve yakın ülkelerde yaşayan Beşiktaşlılar, Hradec Kralove ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

 

Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

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