10 kişi kalan Beşiktaş, Hradec Kralove'yi mağlup etti ve avantajı kaptı

ITALIANO: "AKILLI OYNAMALIYIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Hradec Kralove, evinde tehlikeli bir takım. Bu maç, iki maçlık bir eleme. İlk maçta iyi bir sonuç almak istiyoruz. Evlerinde nasıl oynadıklarını biliyoruz. İyi hazırlandık ve bunları sahada göstermek istiyoruz. Akıllı oynamamız, kalitemizi göstermemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek, burada iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Almamız da gerekiyor ikinci maçın daha rahat geçmesi için."