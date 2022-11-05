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10 kişi kalan Manchester City'yi Haaland kurtardı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

10 kişi kalan Manchester City'yi Haaland kurtardı

'de, , sahasında Fulham'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26. dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

10 kişi kalan Manchester City'yi Haaland kurtardı - 1

Konuk ekip, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.

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