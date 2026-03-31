10 maçta 15 gol attı, Beşiktaş kaptı. Yeni sezonun ilk imzası

Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah beyazlılar, Bandırmaspor forması giyen 2012 doğumlu hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı'yı transfer etti.

Bandırmaspor, Dağıstanlı'nın transferi için Beşiktaş'la anlaştıklarını açıkladı.



RESMEN AÇIKLADILAR

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı’nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 MAÇTA 26 GOLLÜK KATKI

Dağıstanlı bu sezon Bandırmaspor U14 ve U14 Gelişim Ligi'nde çıktığı 10 maçta 15 gol gol atma başarısı göstermişti. Genç yetenek, 11 asist de yapmıştı.