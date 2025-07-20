10 saat 48 saniyede aralıksız 42 bin kulaç: Milli yüzücü Bengisu Avcı rekora imza attı!

Ocean's 7’deki Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniyede geçerek rekor kıran İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı 10 saatte 42 bin kulaç attı, Kuzey Kanalı’nı en hızlı geçen Türk oldu.

Müthiş bir tempoyla yüzüp güçlü akıntı ve gelgitlere adeta meydan okuyan, sert rüzgarları, güçlü akıntıları ve 13 derecelik su sıcaklığı ile ünlü Kuzey Kanalı’nı rekor sürede yüzerek geçen Avcı, kusursuz bir makine gibi çalışarak 10 saat 48 saniyede aralıksız 42 bin kulaç attı.



Ultramaraton yüzücüsü Bengisu, İrlanda Bangor’dan okyanusa suya girdi ve daha ilk metrelerde kendi geçiş standardı olan dakikada 62 kulacın üzerine çıktı. Soğuk su ve sert rüzgara karşı vücut ısısını artırmak amacıyla sprint yapan Bengisu Avcı, dakikada 70 kulaca çıktı ve bunu 41 bin 200 metre boyunca korudu. İnsanüstü bir tempo yakalayan İzmirli yüzücü, 12 saat sürmesi beklenen etabı, böylelikle tahminlerden iki saat önce tamamladı ve Kuzey Kanalı’nı en hızlı yüzen Türk ünvanını elde etti.



Geçiş boyunca saatteki hızı 3-4 kilometreyi bulan güçlü akıntılara karşı koyan, iki kez denizanası teması yaşayan Bengisu Avcı, tam 19 defa sıvı beslenmek için tekneye yanaştı.



EŞİ VE ANTRENÖRÜNE ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULDU



Kuzey Kanalı geçişinden yaklaşık bir hafta önce eşi ve antrenörü Egor Tropeano’ya İrlanda’da zatürre teşhisi konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Egor, burada tedavi altına alındı. Bu nedenle de Bengisu Avcı’ya teknede eşlik edip beslenmelerini hazırlayacak kimse kalmadı. Bengisu Avcı bunun üzerine Türkiye’deki doktorunu İrlanda’ya çağırdı. Doktoru, Bengisu’ya 10 saat boyunca teknede eşlik ederek motivasyonunu sağladı.