10. Uluslararası Goldwing Treffen Çeşme’de rekor katılımla gerçekleşti

Etkinlik boyunca Honda Goldwing’in üretiminin 50. yılı ve Uluslararası Türkiye Treffen’in 10. yılı kutlandı. Zengin program, konserler, kortej geçişleri ve özel seremonilerle taçlanan buluşma, halkın yoğun ilgisiyle adeta bir festivale dönüştü.

Sunuculuğunu Çağla Kubat ve Dr. Sinan Öğün’ün üstlendiği ödül töreni ve görkemli seremonide, ilçe protokolü de yer aldı. Organizasyonun yüksek kalitesi, ev sahibi otelin hizmet anlayışı, Çeşme ve Alaçatı’nın doğal güzellikleri, yabancı misafirlerden tam not aldı. Bazı konuklar bölgeyi o kadar çok beğendi ki planladıkları süreyi uzatarak tatillerine devam ettiler.

Etkinlik, yalnızca motosiklet kültürünü değil aynı zamanda Çeşme’nin uluslararası alanda tanıtımını da güçlendirdi. Yabancı konukların sosyal medya paylaşımları ve olumlu yorumları, Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağladı.

"BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI OLDU"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı ve Goldwing Club Türkiye Treffen Koordinatörü Kerem Ünsal, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "10. Uluslararası Goldwing Treffen’in Çeşme’de gerçekleştirilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Dört gün boyunca yüzlerce misafiri ağırladık, halkımızın ilgisi ve misafirlerimizin beğenileri bizleri çok mutlu etti. Kaymakamımız Sayın Mehmet Maraşlı ve Belediye Başkanımız Sayın Lal Denizli’nin desteklerini her an yanımızda hissettik.

Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerimizin sağladığı güvenlik ve işbirliği sayesinde motosiklet tutkunlarımız huzurla sürüşlerini gerçekleştirdi. 10. Uluslararası Goldwing Treffeni hem ülke tanıtımımıza hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sundu. Hatta bazı yabancı konuklarımız, bölgeyi o kadar çok beğendi ki tatillerini uzatma kararı aldılar. Bu tür uluslararası organizasyonların Çeşme’yi dünya çapında bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyoruz."

4 gün süren buluşma, motosiklet ruhunu dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bir araya getirirken, aynı zamanda Çeşme’nin turizm gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe ayrıca Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ve yardımcısı Kajimura Nana, Türkiye Satış Direktörü Evren Baykara, Bölge Müdürü Barış Anafarta da katıldı. Uluslararası Goldwing Treffen tarihinde ilk kez Honda’nın bu seviyede üst düzey yöneticileri organizasyona iştirak ederek, etkinliğe verdikleri önemi gösterdiler.