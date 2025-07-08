10 yıllık imza, Fenerbahçe'nin planına engel oldu: Dünyaca ünlü yıldız
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona adına yaz transfer dönemi için birçok iddia gündeme gelirken, son olarak Nico Williams ismi öne çıkıyordu.
İmza Athletic Bilbao ile görüşen ve oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf eden dev kulüp, transferden eli boş dönmüştü.
10 YILLIK İMZA
Athletic Bilbao, Barcelona ile yapılan görüşmeler sonrası Nico Williams ile 30 Haziran 2035 tarihine kadar sürecek olan bir sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Nico Williams, Athletic ile sekiz yıllık sözleşme uzatma anlaşmasını imzaladı. Kanat oyuncusu, Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi." denildi.
Bu imza sonrası transfer planları suya düşen Barcelona'nın yeni hedefinin ise Marcus Rashford olduğu öne sürüldü.
"RÜYASINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI"
Mirror'ın haberine göre çocukluğundan beri Barcelona'yı destekleyen ve İspanyol devinde oynamanın hayallerini süslediğini her seferinde dile getiren Rashford, isteğine bir adım daha yaklaştı.
Barcelona'nın Nico Williams ve Luis Diaz transferlerinden sonuç alamaması nedeniyle yeni hedefinin Rashford olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE'YE ENGEL
Öte yandan bu durum, Fenerbahçe'nin olası Marcus Rashford transferine de taş koyacak...
Sarı - lacivertlilerin Dusan Tadic'in ayrılığı sonrası kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu İngiliz yıldız için temaslar bir süredir devam ediyordu.
Galatasaray'ın Sane transferine bir misilleme olarak da görülen Rashford için en kötü senaryo, rüyasını gerçekleştirebileceği Barcelona'ya gitmek olarak öne çıkıyor.
Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maçta 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.
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