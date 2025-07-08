10 yıllık imza, Fenerbahçe'nin planına engel oldu: Dünyaca ünlü yıldız

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona adına yaz transfer dönemi için birçok iddia gündeme gelirken, son olarak Nico Williams ismi öne çıkıyordu.



İmza Athletic Bilbao ile görüşen ve oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf eden dev kulüp, transferden eli boş dönmüştü.

10 YILLIK İMZA



Athletic Bilbao, Barcelona ile yapılan görüşmeler sonrası Nico Williams ile 30 Haziran 2035 tarihine kadar sürecek olan bir sözleşme imzaladı.



İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Nico Williams, Athletic ile sekiz yıllık sözleşme uzatma anlaşmasını imzaladı. Kanat oyuncusu, Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi." denildi.