100 yıllık rekabet: Türkiye-Bulgaristan

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Bursa'da yarın oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.

A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 42 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşma ve Sofya'da geçen ay oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.

Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.

Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise Sofya'da 11 Ekim 2025'te oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 6-1'lik skorla kazandı.