11. dakikada kırmızı kart çıktı: Rakip gol oldu yağdı
Esenler Erokspor, 1. Lig'de konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.
Esenler Erokspor, 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Serikspor'u 5-0 mağlup etti.
Serikspor'da 11. dakikada Boluspor'dan transfer edilen Burak Asan'a kırmızı kart çıkması başın kaderini değiştirdi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Hakan Ülker, Azem Zorlu, Kerem Kalkan
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Kanga (Dk. 70 Alper Karaman), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 69 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 83 Harun Genç), Berat Luş (Dk. 75 Altar Han Hidayetoğlu), Kayode (Dk. 75 Catakovic)
Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy (Dk. 65 Yuran), Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 77 Selim Dilli), Marcos Silva, Burak Asan, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Martynov, Berkovskiy
Goller: Dk. 19 Hayrullah Bilazer, Dk. 32 Kanga (Penaltıdan), Dk. 43 Kayode, Dk. 80 Amilton, Dk. 90+1 Recep Niyaz (Esenler Erokspor:)
Kırmızı kart: Dk. 11 Burak Asan (Serikspor)
