11 gollü inanılmaz maç. 4-1'den geri döndüler
26.04.2026 15:59
Kryvbas ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyonun görüntüsü.
Ukrayna Ligi'nde 11 golün atıldığı maçta Dinamo Kiev, Kryvbas karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Ukrayna Ligi'nin 25. haftasında Kryvbas ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.
Girnyk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Dinamo Kiev'in 6-5'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi Kryvbas; 13, 29, 34 ve 45+2. dakikalarda Mendoza'nın attığı gollerle 4-1 öne geçti. Dinamo Kiev'in ilk yarıdaki tek sayısı ise 15. dakikada Ponomarenko'dan geldi.
İkinci devreye hızlı başlayan Dinamo Kiev, 48. dakikada Mykhavko ile farkı 2'ye indirdi. 64. dakikada Voloshyn ve 69. dakikada Buyalskyy, Dinamo Kiev adına skoru eşitledi.
Ev sahibi Kryvbas, 73. dakikada Zadereka ile 5-4 öne geçti. Dinamo Kiev, 76 ve 87. dakikalarda Yarmolenko ile maçta ilk kez öne geçti ve durumu 6-5'e getirdi.
Dinamo Kiev futbolcusu Yarmolenko'nun gol sevinci.
Maçta başka gol olmadı ve Dinamo Kiev, 4-1 geriye düştüğü maçta rakibini 6-5 mağlup etmiş oldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Dinamo Kiev, 47 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra yenilen Kryvbas ise 40 puanla 7. basamakta yer buldu.
Dinamo Kiev, gelecek hafta teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ı ağırlayacak. Kryvbas ise Poltava deplasmanına çıkacak.