11. haftanın programı: THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı başlayacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde 9 karşılaşma yapılacak. Peki, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte, THY Avrupa Ligi'nde bu haftanın maçları...
Çift maç haftasını kayıpsız geçerek elde ettiği 8 galibiyetle liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak. Ligde 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, sahasında ligin flaş ekiplerinden Paris Basketbol ile karşılaşacak.
THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
20 Kasım Çarşamba:
22.30 Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)
21 Kasım Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin)
22.00 Kızılyıldız-Partizan (Stark Arena)
22.15 Olympiakos-Baskonia (Barış ve Dostluk)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)
22.45 Real Madrid-ALBA Berlin (Wizink Center)
22 Kasım Cuma
21.00 Zalgiris-Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)
22.30 Bayern Münih-Barcelona (SAP Garden)
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