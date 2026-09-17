111 yıl sonra ilk yaşandı, Galatasaray'ın rakibi Barcelona paramparça etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de İstanbul'da ağırlayacağı Barcelona korkutucu bir form grafiği yakaladı.



La Liga 'da son olarak bir de penaltı kaçırdığı maçta Racing Santander'i 7-2 yenen Katalan ekibi tarihi bir sezon başlangıcına imza attı.



İspanya'da bugüne kadar hiçbir takım 6 maçını da kazanırken, 28 gol ve üstüne ulaşamadı. Sadece 1940-41 sezonunda Sevilla 6 maçta 32 gol atmıştı.



Ancak bu karşılaşmaların sadece 4'ünü kazanabilmişti.

111 YIL SONRA GELEN BAŞARI



Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord'u 5-1 yenen ve resmi maçlarda 7'de 7 yapan Barça, kulüp tarihinde tam 111 yıl sonra bir ilke imza attı.



En son 1915-16 sezonunda 7 maçta 44 gol atan Barcelona ayrıca La Liga tarihinde de 4. kez bir maçta 3 penaltı birden kazandı.

Bu maçların hepsinde evsahibi olan Barcelona 1944'te 2-1 kazandığı Soda Bell, 1994'te 8-1'lik Osasuna ve 2016'daki 6-0'lık Sporting Gijon galibiyetlerinde de 3'er penaltı kazanmıştı.

FLİCK, LUİS ENRİQUE'Yİ ZİRVEDEN İNDİRDİ



2024 yılında Barcelona'nın başına geçen teknik direktör Hansi Flick de muhteşem bir istatistiğe imza attı. Flick, Barcelona'nın başında çıktığı 124 resmi maçta 94 galibiyetle %77'lik bir kazanma oranı yakaladı.



2000'li yıllarda en yüksek kazanma oranına ulaşmayı başaran Flick, %76 ile daha önce ilk sırada olan Luis Enrique'yi de geride bıraktı.