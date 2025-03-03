117 yıl sonra gelen zafer: Fulham, FA Cup'ya Manchester United'ı eledi

Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere bitti. Uzatmalarda da skor değişmedi ve karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi.

Fulham kalecisi Bernd Leno penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee karşısında yaptığı iki kurtarışla tarihi galibiyetin mimarı oldu.



Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.