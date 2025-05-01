12-1'lik skor sonrası Fenerbahçe harekete geçti

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe arasındaki kriz devam ediyor.

ABB Fomget'in 12-1'lik galibiyeti sonrası soruşturma talebinde bulunan Fenerbahçe'den yeni hamle geldi.

HAKEM, GÖZLEMCİ VE VAR TALEBİ



Fenerbahçe, kadın futbolda son hafta oynanacak maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çift gözlemci ve çift temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesi, üst klasman hakem ataması gerçekleştirilmesi ve uygulanabilirse her iki müsabaka için VAR Uygulaması yapılması talebinde bulundu.