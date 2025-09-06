12 Dev Adam, 16 turunda İsveç karşısında

5 maçın 5'ini de kazarak müthiş bir performansa imza atan A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında bugün saat 12.00'de İsveç ile karşılaşacak.

Başantrenör Ergin Ataman liderliğindeki A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.



Son 16 turunda 6 Eylül Cumartes saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.