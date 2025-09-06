12 Dev Adam, 16 turunda İsveç karşısında
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor.
5 maçın 5'ini de kazarak müthiş bir performansa imza atan A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında bugün saat 12.00'de İsveç ile karşılaşacak.
Başantrenör Ergin Ataman liderliğindeki A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
Son 16 turunda 6 Eylül Cumartes saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.
HEDEF MADALYA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı 95-90 yenerek "5'te 5" yaptı.
Ergin Ataman yönetiminde iyi performans sergileyerek gruptan lider çıkan milliler, son maçta turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
NBA patentli milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmalarda ön plana çıkarken ay-yıldızlı takımına sırasıyla 16, 23, 20, 21 ve 28 skor sayısı katkısı verdi. Alperen, 5 maçta 21,6 sayı ortalamasıyla oynadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Basketbol
- Spor&Skor