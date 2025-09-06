NTV.COM.TR

12 Dev Adam, 16 turunda İsveç karşısında

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor.

12 Dev Adam, 16 turunda İsveç karşısında

5 maçın 5'ini de kazarak müthiş bir performansa imza atan A Milli Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında bugün saat 12.00'de İsveç ile karşılaşacak.

Başantrenör Ergin Ataman liderliğindeki A Milli Takım,  son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda 6 Eylül Cumartes saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

12 Dev Adam, 16 turunda İsveç karşısında - 1 Alperen Şengün müthiş performansıyla ilk maçlara damga vurmuştu

HEDEF MADALYA

A Milli Erkek  Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı 95-90 yenerek "5'te 5" yaptı.

Ergin Ataman yönetiminde iyi performans sergileyerek gruptan lider çıkan milliler, son maçta turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

NBA patentli milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmalarda ön plana çıkarken ay-yıldızlı takımına sırasıyla 16, 23, 20, 21 ve 28 skor sayısı katkısı verdi. Alperen, 5 maçta 21,6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Milli yıldız kararını verdi

Milli yıldız kararını verdi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...