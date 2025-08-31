NTV.COM.TR

12 Dev Adam, 4'te 4 için Estonya karşısında!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 EuroBasket'te 4'te 4 yapmak için Estonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

