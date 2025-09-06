12 Dev Adam çeyrek finalde! Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman? (EuroBasket 2025)
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, turnuvada çeyrek finale yükseldi. En son 2001 yılında düzenlenen EuroBasket'te yarı final başarısını gösteren 12 Dev Adam, yeniden rekorlar için kırmak için mücadele ediyor. Türkiye, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşlemesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Türkiye EuroBasket çeyrek final maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te yarı finalde mücadele edecek. Çeyrek finalde İsveç'İ 85-79 mağlup eden 12 Dev Adam, yarı finalde karşılaşacağı rakibini bekliyor. Peki, Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?
TÜRKİYE BASKETBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
EuroBasket 2025'te çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Eylül’de, yarı final maçları ise 12 Eylül’de oynanacak.
Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.
Alperen Şengün, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç karşısında 24 sayı atarak dikkat çekti.
ALPEREN ŞENGÜN RÜZGARI
İsveç'e karşı oynanan müsabakada ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
Alperen Şengün 24 sayıyla göz doldurdu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Milli Takım
- Avrupa Basketbol Şampiyonası
- A Milli Erkek Basketbol Takımı