12 Dev Adam çeyrek finalde! Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman? (EuroBasket 2025)

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te yarı finalde mücadele edecek. Çeyrek finalde İsveç'İ 85-79 mağlup eden 12 Dev Adam, yarı finalde karşılaşacağı rakibini bekliyor. Peki, Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?



TÜRKİYE BASKETBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



EuroBasket 2025'te çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Eylül’de, yarı final maçları ise 12 Eylül’de oynanacak.



Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

