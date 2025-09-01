NTV.COM.TR

12 Dev Adam durdurulamıyor: 20 sayı fark ve 4'te 4!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Estonya'yı mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve grubu ilk 2’ de bitirmeyi garantiledi.

A Milli Erkek Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü maçta sahadan 84-64 galibiyetle ayrıldı.

Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetin ardından grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi.

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya'da ise Kristian Kullamae'nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.

