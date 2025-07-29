NTV.COM.TR

12 Dev Adam, EuroBasket hazırlıklarına başladı

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket hazırlıklarına başladı.

12 Dev Adam, EuroBasket hazırlıklarına başladı

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) mücadele edecek A Erkek Milli Takımı başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

Ay-Yıldızlılar, İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Millilerimizin Bormio’daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

7 Ağustos 2025 - Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa

15 Ağustos 2025 - SAP Garden

18.00 Almanya-Türkiye

16 Ağustos 2025 - SAP Garden

18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena

19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Karadağ

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...