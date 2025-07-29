12 Dev Adam, EuroBasket hazırlıklarına başladı

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) mücadele edecek A Erkek Milli Takımı başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.



Ay-Yıldızlılar, İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.



Millilerimizin Bormio’daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.



A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:



7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi



20.00 Türkiye-Litvanya



Turkish Airlines DBB Süper Kupa



15 Ağustos 2025 - SAP Garden



18.00 Almanya-Türkiye



16 Ağustos 2025 - SAP Garden



18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı



20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena



19.30 Litvanya-Türkiye



23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi



20.00 Türkiye-Karadağ