12 Dev Adam, hazırlık maçında Litvanya'ya yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.



Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.



Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.



Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.



İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek milli takım da Türkiye-Litvanya maçını pota arkasından takip etti.



ADEM BONA, İLK KEZ A MİLLİ OLDU



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona, A Milli Takım seviyesinde ilk kez forma giydi.



Ay-yıldızlı formayı alt yaş kategorilerinde giyen Nijerya asıllı Türk oyuncu, Litvanya karşısında A takımla ilk kez parkede boy gösterdi.



22 yaşındaki pivot, karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.



MİLLİLERİN HAZIRLIK MAÇLARI



FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde özel maçlarla sınav verecek.



Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:



- Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)



15 Ağustos Cuma:



18.00 Almanya-Türkiye (Münih)



16 Ağustos Cumartesi:



18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)



20 Ağustos Çarşamba:



19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)



23 Ağustos Cumartesi:



20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)