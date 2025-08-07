12 Dev Adam, hazırlık maçında Litvanya'ya yenildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Litvanya'ya mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.
Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.
Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.
İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek milli takım da Türkiye-Litvanya maçını pota arkasından takip etti.
ADEM BONA, İLK KEZ A MİLLİ OLDU
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona, A Milli Takım seviyesinde ilk kez forma giydi.
Ay-yıldızlı formayı alt yaş kategorilerinde giyen Nijerya asıllı Türk oyuncu, Litvanya karşısında A takımla ilk kez parkede boy gösterdi.
22 yaşındaki pivot, karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.
MİLLİLERİN HAZIRLIK MAÇLARI
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde özel maçlarla sınav verecek.
Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:
- Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)
15 Ağustos Cuma:
18.00 Almanya-Türkiye (Münih)
16 Ağustos Cumartesi:
18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)
20 Ağustos Çarşamba:
19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)
23 Ağustos Cumartesi:
20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)
