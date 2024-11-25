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12 Dev Adam hedef maçında: Kazanırsa şampiyonayı garantileyecek

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası vizesi için parkeye çıkacak.  Türkiye maçı kazanırsa şampiyonaya katılmayı garantileyecek.

12 Dev Adam hedef maçında: Kazanırsa şampiyonayı garantileyecek

12 Dev Adam hedef maçına çıkıyor. 

A Milli Takımı,İ stanbul'da mağlup ettiği Macaristan'a konuk olacak. Eurobasket Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maç saat 20'de başlayacak.

Türkiye, bir önceki maçta rakibini 26 sayı farkla; 92-66 yendi.

Milliler eleme grubunda 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada.

Macaristan ise 3 maçta ta mağlup oldu ve son basamakta yer alıyor.

A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanması halinde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.

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