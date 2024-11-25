12 Dev Adam hedef maçında: Kazanırsa şampiyonayı garantileyecek

12 Dev Adam hedef maçına çıkıyor.

A Milli Basketbol Takımı,İ stanbul'da mağlup ettiği Macaristan'a konuk olacak. Eurobasket Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maç saat 20'de başlayacak.

Türkiye, bir önceki maçta rakibini 26 sayı farkla; 92-66 yendi.



Milliler eleme grubunda 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada.



Macaristan ise 3 maçta ta mağlup oldu ve son basamakta yer alıyor.



A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanması halinde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.

