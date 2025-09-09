12 Dev Adam tarih yazdı: Milliler, EuroBasket'te yarı finalde!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

24 YIL SONRA



A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.



İlk periyotta Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.



İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.



Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi.



Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Milli takıma Loyd'un etkili oyunuyla yanıt veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.