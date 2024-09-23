12 dev adamdan biriydi: Eski milli basketbolcu Asım Pars 48 yaşında hayatını kaybetti (Asım Pars kimdir?)

Vefat haberini Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel duyurdu. Yüceli vefat haberini; "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim" ifadelerini kullandı.

ASIM PARS KİMDİR?

Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Pars olarak değiştiren Paščanović, 1976 yılında Tuzla'da doğdu. Merkezi pozisyonda oynadı.



Okula gittiği Sloboda'da antrenmanlara başladı ve o zamanki genç takımla eski Yugoslavya'nın şampiyonu oldu.



Türkiye'de önce Galatasaray'da, ardından Ülkerspor'da, Tofaş'ta, Fenerbahce'de, Efes Pilsen'de, Türk Telekom'da, Pınar Karşıyaki'de, Erdemir'de forma giydi.



Bu arada Pars, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov'da birkaç sezon forma giydi.



Türk milli takımıyla İstanbul'daki 2001 Eurobasket'te gümüş madalya kazandı.