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12 dev adamdan biriydi: Eski milli basketbolcu Asım Pars 48 yaşında hayatını kaybetti (Asım Pars kimdir?)

Eski Milli oyunculardan Asım Pars, Bosna’daki evinde ölü bulundu. 2001 yılında 12 Dev Adam olarak adlandırılan A Milli Takımının da bir parçası olan Asım Pars, 48 yaşındaydı.

12 dev adamdan biriydi: Eski milli basketbolcu Asım Pars 48 yaşında hayatını kaybetti (Asım Pars kimdir?)

Eski basketbolcu ve Türk milli takımı oyuncusu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde ölü bulundu.

Vefat haberini  Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel duyurdu. Yüceli vefat haberini; "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim" ifadelerini kullandı.

12 dev adamdan biriydi: Eski milli basketbolcu Asım Pars 48 yaşında hayatını kaybetti (Asım Pars kimdir?) - 1

ASIM PARS KİMDİR?

Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Pars olarak değiştiren Paščanović, 1976 yılında Tuzla'da doğdu. Merkezi pozisyonda oynadı.

Okula gittiği Sloboda'da antrenmanlara başladı ve o zamanki genç takımla eski Yugoslavya'nın şampiyonu oldu.

Türkiye'de önce Galatasaray'da, ardından Ülkerspor'da, Tofaş'ta, Fenerbahce'de, Efes Pilsen'de, Türk Telekom'da, Pınar Karşıyaki'de, Erdemir'de forma giydi.

Bu arada Pars, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov'da birkaç sezon forma giydi.

Türk milli takımıyla İstanbul'daki 2001 Eurobasket'te gümüş madalya kazandı.

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