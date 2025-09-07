12 Dev Adam'ın çeyrek final rakibi belli oldu (Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?)
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti.
5 maçın 5'ini de kazarak müthiş bir performansa imza atan A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşılaştı.
6. maçına çıkan ve İsveç'i 86-79 yenen milliler çeyrek finale kaldı.
EuroBasket'te final 14 Eylül Pazar günü oynanacak.
12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi, Polonya - Bosna Hersek maçı sonucunda belli oldu.
A Milli Takım'ın EuroBasket 2025 çeyrek finalindeki rakibi, parkeden 80-72 üstünlükle ayrılan Polonya oldu. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Basketbol
- A Milli Takım
- Spor&Skor