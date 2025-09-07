12 Dev Adam'ın çeyrek final rakibi belli oldu (Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti.



5 maçın 5'ini de kazarak müthiş bir performansa imza atan A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşılaştı.



6. maçına çıkan ve İsveç'i 86-79 yenen milliler çeyrek finale kaldı.