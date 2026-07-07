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12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur maç tarihleri belli oldu

07.07.2026 16:20

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur maç tarihleri belli oldu
Anadolu Ajansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı.

AA
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2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam'ın maç tarihleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

 

İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

 

Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar, Dünya Kupası bileti alacak.

 

FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:

 

28 Ağustos Cuma:

 

Türkiye-Litvanya

 

31 Ağustos Pazartesi:

 

İzlanda-Türkiye

 

26 Kasım Perşembe:

 

İtalya-Türkiye

 

29 Kasım Pazar:

 

Türkiye-İzlanda

 

26 Şubat 2027 Cuma:

 

Litvanya-Türkiye

 

1 Mart 2027 Pazartesi

 

Türkiye-İtalya

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