12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) kadrosunu duyurdu.

Buna göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.



Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu sporcular yer aldı:



Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.



2025 EuroBasket hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.