12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

İstanbul’un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda D Grubu maçları tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmalarda Hırvatistan, Hollanda’yı 89-81 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Günün son karşılaşmasında ise İsveç, büyük çekişmeye sahne olan maçta Belçika’yı 79-78 yenerek grubu 2’nci sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. C Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Takım ile İsveç, 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.



D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile final mücadelesi verecek.



Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.



Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de.

