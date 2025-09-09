12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı finalindeki rakibi belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmıştı.
Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 12 Dev Adam, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırmıştı.
Ay-Yıldızlılar'ın maçı sonrası oynanan Litvanya-Yunanista müsabakasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.
Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla mağlup ederek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.
Karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.
24 YIL SONRA YARI FİNAL
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.
Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.
Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.
68 YIL SONRA 7'DE 7
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.
Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.
Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.
