12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmıştı. Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 12 Dev Adam, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırmıştı. Ay-Yıldızlılar'ın maçı sonrası oynanan Litvanya-Yunanista müsabakasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Yunanistan , Litvanya'yı 87-76'lık skorla mağlup ederek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

24 YIL SONRA YARI FİNAL



A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.



Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.



Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.



68 YIL SONRA 7'DE 7



A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.



Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.



Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.