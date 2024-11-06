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12. haftanın programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'in 12. haftasına kısa bir zaman kala, haftanın maç programı merak konusu oldu. Futbolseverler destekledikleri takımların hangi ekiplerle maç yapacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

12. haftanın programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

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