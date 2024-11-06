12. haftanın programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



8 Kasım Cuma:



20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen



9 Kasım Cumartesi:



13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu



16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın



19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu



19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük



10 Kasım Pazar:



13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu



16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler



19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman



19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam