12 maçta 3 kere kazanmıştı, görevine son verildi

Süper Lig ekibi Konyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Atan çıktığı 12 maçta 3 galibiyet almış ve 1.17'lik ortalama elde etmişti.



Konyaspor'un başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddia edilmişti.



Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz."



KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI