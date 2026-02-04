12 maçta 3 kere kazanmıştı, görevine son verildi
04.02.2026 20:06
Son Güncelleme: 04.02.2026 20:08
Süper Lig ekibi Konyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Konyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Atan çıktığı 12 maçta 3 galibiyet almış ve 1.17'lik ortalama elde etmişti.
Konyaspor'un başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddia edilmişti.
Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz."
KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI