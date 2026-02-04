12 maçta 3 kere kazanmıştı, görevine son verildi

04.02.2026 20:06

Son Güncelleme: 04.02.2026 20:08

12 maçta 3 kere kazanmıştı, görevine son verildi
Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş

Süper Lig ekibi Konyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Konyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Atan çıktığı 12 maçta 3 galibiyet almış ve 1.17'lik ortalama elde etmişti.

Konyaspor'un başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddia edilmişti.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

 

Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz."

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Url'i kontrol ediniz