12 milyon euroya geldi, sadece 188 dakika oynadı: 7 ay sonra veda!
Fenerbahçe'ye transferinin ardından sakatlanan ve formadan uzak kalan Diego Carlos için karar verildi. Carlos takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz kış döneminde 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelen Diego Carlos için karar verildi.
Sakatlık yaşayan, formadan uzak kalan ve sadece 188 dakika oynayabilen Brezilya futbolcuyla yollar ayrılıyor.
KARİYERİNE FRANSA'DA DEVAM EDEBİLİR
Brezilyalı savunma oyuncusunn bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in oyuncuya daha önce talip olduğu aktarıldı.
KUPA MAÇINDA SAKATLANDI
Carlos ara transfer döneminde Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelerek 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oyanan mücadelede sakatlanmıştı.
32 yaşındaki savunmacı Fenerbahçe formasıyla toplam 5 maça çıkmış ve sadece 188 dakika süre almıştı.
