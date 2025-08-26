12 milyon euroya geldi, sadece 188 dakika oynadı: 7 ay sonra veda!

Geçtiğimiz kış döneminde 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelen Diego Carlos için karar verildi.



Sakatlık yaşayan, formadan uzak kalan ve sadece 188 dakika oynayabilen Brezilya futbolcuyla yollar ayrılıyor.

KARİYERİNE FRANSA'DA DEVAM EDEBİLİR



Brezilyalı savunma oyuncusunn bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in oyuncuya daha önce talip olduğu aktarıldı.