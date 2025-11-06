12 yıl sonra ilk kez: Osimhen, Galatasaray tarihine yine adını yazdırdı!
06.11.2025 01:57
Anadolu Ajansı
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
AVRUPA'DAKİ İLK HAT-TRICK'İ
Galatasaray'da Victor Osimhen, Ajax karşısında 3 gol kaydederek, Avrupa kupalarındaki ilk "hat-trick"ini gerçekleştirdi.
12 YIL SONRA BİR İLK
Ayrıca Osimhen, 2012-2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Ajax maçı sonrası galibiyeti taraftarlarla kutladı.
ÜST ÜSTE 8 AVRUPA MAÇINDA GOL
Ajax karşısında 3 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.
Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.
Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu elinde bulunduran Nijeryalı yıldız, Ajax maçında da 3 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, bu süreçte 12 gol kaydetti.