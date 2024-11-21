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13. haftanın programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan, milli aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde, bu hafta yine seyir zevki yüksek maçlar oynanacak. Futbolseverler de kendi takımlarının maç programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

13. haftanın programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

23 Kasım Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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