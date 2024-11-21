13. haftanın programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan, milli aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde, bu hafta yine seyir zevki yüksek maçlar oynanacak. Futbolseverler de kendi takımlarının maç programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
23 Kasım Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen
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