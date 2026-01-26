13 milyon euro ödenecek, 8 milyon euro kulübe kalacak. Ayrılık resmen duyuruldu

Beşiktaş, golcü futbolcusu Tammy Abraham'ın transferini resmen duyurdu.



Premier Lig ekibi Aston Villa, Abraham için 21 milyon euro ve Yasin Özcan'ın bonservisini Beşiktaş'a verdi.



Siyah-beyazlılar, 21 milyon euro'nun 13'ünü Abraham'ın önceki kulübü Roma'ya opsiyon karşılığı olarak verecek.



Siyah beyazlılardan yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.