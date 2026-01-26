13 milyon euro ödenecek, 8 milyon euro kulübe kalacak. Ayrılık resmen duyuruldu
Abraham sezon başında Roma'dan Beşiktaş'a gelmişti
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, golcü futbolcusu Tammy Abraham'ın transferini resmen duyurdu.
Premier Lig ekibi Aston Villa, Abraham için 21 milyon euro ve Yasin Özcan'ın bonservisini Beşiktaş'a verdi.
Siyah-beyazlılar, 21 milyon euro'nun 13'ünü Abraham'ın önceki kulübü Roma'ya opsiyon karşılığı olarak verecek.
Siyah beyazlılardan yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Aston Villa için sağlık kontrolünden geçecek ve yıllık 4 milyon sterlin karşılığında 4 buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak.
BEŞİKTAŞ 6 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLMİŞTİ
Siyah beyazlılar ara transfer döneminde 6 futbolcuyla daha yollarını ayırma kararı almıştı.
Mert Günok
Svensson
Jurasek
Rafa Silva
Demir Ege
Necip Uysal (Kulüp bulması istendi, kadro dışı bırakıldı)
2 EKSİKLE HAFTAYI KAPATACAKLAR
Trendyol Süper Lig'de 19. haftayı Beşiktaş kapatacak. Siyah-beyazlılar, ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai mücadelede forma giyemeyecek.