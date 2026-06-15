13 ülkeden UEFA Başkanı Ceferin'e tepki: Saygıyı hak ediyoruz

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda heyecan devam ederken tartışmalar da sürüyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in turnuvanın 32 takımdan 48 takıma çıkarıldığı yeni formata yönelik eleştirisine karşı, 13 ülke federasyonu ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası ’na katılmak, tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir rüyanın gerçekleşmesini temsil etmektedir. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu.”