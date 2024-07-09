NTV.COM.TR’ye geri dön

13 yaşındaki Yağız Kaan, Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti

Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

13 yaşındaki Yağız Kaan, Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti

Milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

13 yaşındaki Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.
Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM ünvanının sahibi konumunda yer alıyor.

Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde ise 4. sırada bulunuyor.

Magnus Carlsen'i, 10 yaşındaki "Satrancın Messi'si" yendi

Magnus Carlsen'i, 10 yaşındaki "Satrancın Messi'si" yendi

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...