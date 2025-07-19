13 yıldır devam eden kardeşlik: Eskişehirspor - St. Johnstone

Eskişehirspor ve St. Johnstone arasındaki dostluğun başlangıcının 13'üncü yıl dönümünde 2 kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kardeşliği pekiştiren paylaşımlar yapıldı.



Kulüpler arasındaki kardeşlik, 19 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçında Eskişehir'de oynanan karşılaşmayla başladı. Taraftar arasında güçlü bir dostluğun temelini atan karşılaşmada Eskişehirspor taraftarları, St. Johnstone taraftarını şehirde büyük bir misafirperverlikle ağırladı.



Maçta Eskişehirspor 2-0 galip gelse de, tribünlerde dostluk rüzgârları esti. Rövanş maçında ise St. Johnstone taraftarları, Eskişehirspor taraftarını aynı sıcaklıkla karşıladı. Bu karşılıklı jestler, 2 kulüp arasında kalıcı bir bağ oluşturdu. Bu dostluğun başlangıcının 13'üncü yıl dönümünde de 2 kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.



İskoçya ekibi St. Johnstone, 2012 yılında çekilen fotoğrafları, "Yeni bir dostluğun başlangıcı" ifadeleriyle paylaştı. Eskişehirspor ise o paylaşımı, "13 yıl, 2 şehir, tek yürek" şeklinde ifade etti.