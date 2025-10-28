14 ay hapis yatan ünlü futbolcu Dani Alves tövbe etti

"TANRIYLA BİR ANLAŞMA YAPTIM"



Alves, Kilise cemaatinden bir üyenin sosyal medyada yayımladığı bir videoda göründü.

Söz konusu görüntüde dini topluluğa yönelik konuşma yapan eski futbolcu, "Tanrı ile alakalı her şeyi ciddiye almalısınız. Kadere de inanmalısınız. Ben bunun kanıtıyım. Tanrı ile bir anlaşma yaptım. Fırtınanın ortasında da olsanız Tanrı'nın her zaman bir mesajı vardır. Hayatımın en kötü döneminde beni aldı ve kurtuluşum için Kilise'ye götürdü. Ben de şu an kurtuluş yolculuğuma devam ediyorum, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

