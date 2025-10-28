14 ay hapis yatan ünlü futbolcu Dani Alves tövbe etti
Eski futbolcu Dani Alves, Girona Kilisesi'nin cemaatine katıldığını açıkladı.
Kazandığı 42 kupayla birlikte futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Dani Alves, 21 Ocak 2023 tarihinde profesyonel kariyerini sonlandırmıştı.
Barcelona ve Sevilla gibi takımların formalarını terleten Brezilyalı eski oyuncunun kariyeri, basına yansıyan cinsel saldırı haberleriyle anılmıştı.
Alves, mahkeme tarafından yapılan soruşturmanın sonucunda 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1 MİLYON EURO KEFALETLE ÇIKMIŞTI
42 yaşındaki sporcu 14 ay boyunca cezaevinde kalmış, ardından 1 milyon euro kefalet bedeli ödeyerek hapisten çıkmıştı.
Mahkemenin verdiği bu karar "skandal" olarak nitelendirilmişti. Yaşananların ardından belli bir süreliğine ortalıkta görünmeyen Alves, Girona Katolik Kilisesi'nde ortaya çıktı.
"TANRIYLA BİR ANLAŞMA YAPTIM"
Alves, Kilise cemaatinden bir üyenin sosyal medyada yayımladığı bir videoda göründü.
Söz konusu görüntüde dini topluluğa yönelik konuşma yapan eski futbolcu, "Tanrı ile alakalı her şeyi ciddiye almalısınız. Kadere de inanmalısınız. Ben bunun kanıtıyım. Tanrı ile bir anlaşma yaptım. Fırtınanın ortasında da olsanız Tanrı'nın her zaman bir mesajı vardır. Hayatımın en kötü döneminde beni aldı ve kurtuluşum için Kilise'ye götürdü. Ben de şu an kurtuluş yolculuğuma devam ediyorum, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
