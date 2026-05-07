14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Magnus Carlsen'e mağlup oldu. Turnuvayı dördüncü tamamladı

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı TePe Sigeman Turnuvası'nı 4 puanla 4. sırada tamamladı.

Nisan ayındaki performansıyla 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını geçen en genç satranç oyuncusu olan Yağız Kaan, İsveç'in Malmö kentindeki organizasyonda 7 turda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Altıncı maçında dünya 4 numarası Nodirbek Abdusattorov ile berabere kalan 14 yaşındaki Yağız Kaan, son karşılaşmasını 2011'in temmuz ayından beri dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Magnus Carlsen ile yaptı.

Carlsen ile klasik satrançta ilk kez karşılaşan Yağız Kaan, 35 yaşındaki rakibine mağlup oldu.

Bu sonuçla turnuvayı Nodirbek Abdusattorov ile 4 puanda tamamlayan milli sporcu, averajla 4. sırada yer aldı.

Arjun Erigaisi ile 5 puana ulaşan Carlsen ise eşitlik bozma maçlarının ardından organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.