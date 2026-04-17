14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş satranç tarihine geçti

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş , 2 bin 700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta" unvanını kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Monako'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda mücadele eden Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı. Üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibi karşısında skorunu 4-1'e taşıdı ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit oyuncuları arasına girdi.

Erdoğmuş, bu sonuçla satranç tarihinde 2 bin 700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu (14 yaş) unvanının sahibi oldu. Daha önce bu unvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyükusta Wei Yi'ye aitti. Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2 bin 700 ELO barajını 16 yaşında aştı.

Genç sporcu, ayrıca Türk satranç tarihinin en yüksek ELO seviyesine ulaştı.