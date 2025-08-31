15 Yaş Altı Okçuluk Ligi'nde yeni Mete Gazozlar yetişecek

Türkiye Okçuluk Federasyonun genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemek, onlara rekabetçi platform sunmak üzere kurduğu lig, 1 Kasım'da başlayacak.



Türk okçuluğunun geleceğini şekillendirmek adına önemli bir adım olarak kabul edilen lig, 15 yaş altı sporculara potansiyelini en üst seviyeye çıkarma imkanı tanıyacak.





"OKÇULUKTA DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR



Düzce'de 27-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve 15 Yaş Altı Zafer Kupası dolayısıyla kente gelen Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, önemli açıklamalarda bulundu.



Gazoz, 15 Yaş Altı Zafer Kupası'nın farklı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Zafer Kupası, kasım ayında Türkiye'de ilk defa başlayacak 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi'nin seçmesinin yapıldığı yarışma. Ülkemizin 7 bölgesi, 81 ilinden 15 yaş altı okçuların yarışacağı ligi, seneye 15-17 yaş grubu, ondan sonra gençler ve olimpiyat yılında da büyükler ligini de ekleyerek genişleteceğiz. Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak bu yarışmayla liglerin startını vermiş bulunuyoruz." diye konuştu.



"Biz duygusu"yla hareket edildiğinde başarının geldiğine inandıklarını belirten Gazoz, şöyle devam etti:



"Her bir kulübümüz, sporcumuz, antrenörümüz illerinde yoğun çalışma içerisinde ve genç sporcularımız bunun meyvesini toplamaya geldi. Zafer Kupası, 2028, 2032 olimpiyatlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcularımızın seçileceği o merdivenin ilk basamağı olarak gördüğümüz bir yarışma. Okçulukta daha yapacak çok işimiz var. Kat edeceğimiz daha çok yol var. Önümüzdeki yüzyıl Türk okçuluğunun yüzyılı olacak."



"ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"



Metin Gazoz, 15 yaş altı ligiyle öncelikle altyapıyı güçlendirmek istediklerini dile getirerek, "Hedefimiz altyapıdan, yani 13, 14 yaşlarından başlamak. A takımı olarak Mete ile başlamak değil. Gelecekte Mete Gazoz olacak çocukları şimdiden seçmek lazım. Yani biz çıkacak mahsulü düşünmüyoruz. Önce tarlayı işledik, ekeceğimiz tohumları düşünüyoruz. O tohumun düzgün çıkması için uğraşıyoruz. O yüzden 15 Yaş Altı Ligi önemli çünkü ilk çıkacak filizler, buralardan çıkacak çocuklarımız. Bu çocuklarımızı çok iyi geliştirmek zorundayız. İleride çok iyi bir Mete Gazoz olsunlar, olimpiyat madalyası alan çok iyi sporcu olsunlar." ifadelerini kullandı.



Kasımda lig kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyetlere başlayacaklarını aktaran Gazoz, "15 günde bir yarışmalarımız olacak. Sonraki senelerde genç ve A takım ligi eklendikten sonra her hafta 7 bölgede aktif faaliyet göstermiş olacağız. Gençlerimize kaliteli spor yapma imkanı sağlayacağız. Amacımız 150-200 bin sporcumuzun ok atmasını sağlamak. Lige bunun belli bir oranını katmak ve ligin finalinde milli takımlarımızı oluşturacak çekirdek kadroyu seçmek." diye konuştu.