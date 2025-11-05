15 yaşında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
05.11.2025 08:57
Son Güncelleme: 05.11.2025 11:21
AFP
15 yaşındaki Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesi başladı.
36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.
İngiliz ekibi Arsenal'in Çekya ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta İngiliz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman tarihe geçti.
Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.
