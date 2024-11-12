15 yaşındaki Büyükusta Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'de

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.



15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.