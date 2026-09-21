15 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi

Kırdığı rekorlarla tarihe geçen Türk satranç dahisi Yağız Kaan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor.

Dünya gençler sıralamasında 1 numarada yer alan milli sporcu Yağız Kaan, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki Erdoğmuş, Özbekistan’ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 2 bin 723 ELO puanına ulaşan Yağız Kaan, dünya sıralamasında 19'uncu oldu.

Listenin zirvesinde 2 bin 823 ELO puanıyla Magnus Carlsen yer alıyor.