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15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde

03.08.2026 02:00

Son Güncelleme: 03.08.2026 02:03

15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde
DHA
NTV - Haber Merkezi
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Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyükusta, dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kaan Erdoğmuş , Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2 bin 716 ELO puanını ulaştı.

 

Dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başaran büyükusta , dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan Yağız Kaan , genel sıralamada ise dünya 27'ncisi oldu.

 

Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyükusta Ediz Gürel ise 6'ncı basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da iki isimle temsil edilen üç ülkeden biri olmayı başardı.

 

Dünyanın en genç büyükustası unvanını taşımaya devam eden Yağız Kaan Erdoğmuş nisan ayında 2 bin 700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç" oyuncu unvanını kazanmıştı.

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