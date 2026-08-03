15 yaşındaki Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde

Kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kaan Erdoğmuş , Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2 bin 716 ELO puanını ulaştı.

Dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başaran büyükusta , dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan Yağız Kaan , genel sıralamada ise dünya 27'ncisi oldu.

Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyükusta Ediz Gürel ise 6'ncı basamakta yer aldı. Türkiye , Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da iki isimle temsil edilen üç ülkeden biri olmayı başardı.

Dünyanın en genç büyükustası unvanını taşımaya devam eden Yağız Kaan Erdoğmuş nisan ayında 2 bin 700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç" oyuncu unvanını kazanmıştı.