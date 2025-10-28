152 hakeme bahis soruşturması: İsimleri açıklandı hangi maçları yönettiler?

MASAK DA DEVREYE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 152 hakemin disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı'nın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.



Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:



"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma;



6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir."

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATININ 57'İNCİ MADDESİ NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi, futbolun içinde yer alan herkes için bahis yasağını açıkça düzenliyor.



Maddede, futbolcuların, hakemlerin, teknik adamların ve diğer futbol paydaşlarının futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir etkinlik üzerine doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasının kesinlikle yasak olduğu belirtiliyor.



Ayrıca, bu kişilerin bahis veya benzeri şans oyunlarını düzenleyen, tanıtan, aracılık eden veya bu faaliyetlerde menfaat sağlayan kuruluşlarda görev alamayacağı vurgulanıyor.



Kurala aykırı davrananlar, “üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men” veya “hak mahrumiyeti” cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.



SAVCILIK DA SORUŞTURUYOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.



Başsavcılık açıklamasında, süren bir soruşturmanın varlığına da dikkat çekilerek şöyle denilmişti:



"Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir."



FUTBOLCULAR DA SORUŞTURULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattım. Sadece hakemler değil, yakınları, futbolcular ve yöneticiler de araştırılacağı, çok sayıda futbolcunun da listede olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 6 ay önce bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Başsavcılık son 5 yıllık kayıtların inceleneceğini duyurdu.