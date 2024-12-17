16. hafta geride kaldı: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında perde kapandı. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Zirvenin takipçisi Fenerbahçe RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu. Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1
Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1
Galatasaray-Trabzonspor: 4-3
GÜNCEL PUAN DURUMU
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