NTV.COM.TR

16. hafta geride kaldı: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında perde kapandı. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

16. hafta geride kaldı: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Trendyol 'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Zirvenin takipçisi Fenerbahçe RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu. Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1

Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

GÜNCEL

16. hafta geride kaldı: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...