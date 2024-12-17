16. hafta geride kaldı: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Zirvenin takipçisi Fenerbahçe RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu. Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0



Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0



Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1



Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0



Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1



Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0



Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1



Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1



Galatasaray-Trabzonspor: 4-3



GÜNCEL PUAN DURUMU



