16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'ndan veda
16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nı 7. sırada tamamladı.
FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son maçında karşılaştığı İspanya’yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu yedinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar müsabakaya Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 39-36 önde tamamladı.
16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Ömer Kutluay 31 sayı - 6 ribaund - 5 asist - 2 top çalma ve Darius Karutasu 18 sayı - 7 ribaund - 2 asist - 4 top çalma - 1 blokluk performans gösterdi. İspanya’da ise Diego Ferreras 17 sayı ile oynadı.
