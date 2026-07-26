16 Yaş Altı Milli Takım namağlup şampiyon

Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan 'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda namağlup zafere ulaştı.

Milli takım , şampiyonluk maçında ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Türkiye, 5'te 5 yaparak 15 puanla şampiyon oldu.

5 maçta sadece 1 set kaybeden milliler, şampiyonada daha önce Bulgaristan'ı 3-1, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'ı ise 3-0 mağlup etmişti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamlamıştı.